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В Адмиралтейском районе пожарные тушили возгорание в квартире
Сегодня, 8:55
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lesjasap
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В Адмиралтейском районе пожарные тушили возгорание в квартире

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В Адмиралтейском районе спасатели тушили квартиру.

Как стало известно благодаря представителям пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в ночь на 25 декабря пожарные ликвидировали огонь в нежилом помещении.
 
Сообщается, что возгорание началось на втором этаже дома номер 10 по улице Александра Блока. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в пять часов утра. Спасатели тушили обстановку квартиры в течение десяти минут. Выгорело 10 квадратных метров площади. 
 
На месте происшествия работали 16 человек личного состава и привлекалось 4 единицы спецтехники. Информации о пострадавших нет.
Теги: адмиралтеский район , возгорание , пожар , улица александра блока
Категории: Новости СПб

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