В Адмиралтейском районе пожарные тушили возгорание в квартире

В Адмиралтейском районе спасатели тушили квартиру.

Как стало известно благодаря представителям пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в ночь на 25 декабря пожарные ликвидировали огонь в нежилом помещении.

Сообщается, что возгорание началось на втором этаже дома номер 10 по улице Александра Блока. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в пять часов утра. Спасатели тушили обстановку квартиры в течение десяти минут. Выгорело 10 квадратных метров площади.

На месте происшествия работали 16 человек личного состава и привлекалось 4 единицы спецтехники. Информации о пострадавших нет.