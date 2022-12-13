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В 2022 году на поддержку семей выделили 34 млрд рублей в Петербурге
Сегодня, 20:45
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В 2022 году на поддержку семей выделили 34 млрд рублей в Петербурге

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Размер "детского бюджета" 2022 года увеличился по сравнению с уровнем 2021 года на 3,1 млрд рублей.

В Петербурге в 2022 году выделили 33,7 млрд рублей на социальную поддержку семей с детьми. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Так, 42% от объема этих средств составляют расходы на выплату мер социальной поддержки детей и семей. Размер "детского бюджета" 2022 года увеличился по сравнению с уровнем 2021 года на 3,1 млрд рублей.

Ранее Путин предложил выделять маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года. Глава РФ напомнил о важности обеспечить мирную жизнь на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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