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В 2019 году в Выборге отремонтируют фасады, кровли и фундаменты 9 жилых домов
Сегодня, 11:02
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KaterinaKono13

В 2019 году в Выборге отремонтируют фасады, кровли и фундаменты 9 жилых домов

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В списке – новые адреса, а также дома, в которых в 2018 году ремонт начался с кровель и фасадов.

В 2019 году 47 регион запланировал отремонтировать фасады, кровли и фундаменты 9 жилых домов Выборга. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В списке – новые адреса, а также дома, в которых в 2018 году ремонт начался с кровель и фасадов:

<--break- />Ленина пр., 6  - фундамент, подрядчик: ООО "Интех Констракшн";

Ленинградский пр., 14 – фундамент; подрядчик: ООО "Астмал Групп";

Ленинградский пр., 31 –фундамент; подрядчик: ООО "Астмал Групп";

ул. Железнодорожная, 4 – фундамент; подрядчик: ООО "Неолик";

Ленинградское шоссе, 1 – фундамент; подрядчик:  ООО "Неолик".

Новые адреса:

Рыбный пер., 4а  - ремонт кровли;  подрядчик:  ООО "ГТ СВ";

пр. Ленина, 10/12 – фасад; подрядчик: ООО "Астмал Групп";  

ул. Сторожевая Башня, 18 - фундамент, кровля и фасад; подрядчик: ООО "Интех Констракшн";

ул. Крепостная, 1 -  фундамент, кровля и фасад; подрядчик: ООО "Неолик".

Отбор подрядных организаций произведен Фондом капитального ремонта в апреле текущего года. Завершаются контрактные процедуры, после чего все исполнители выйдут на объекты.

В настоящее время строительные леса уже устанавливают на пр. Ленина, 10/12; ул. Сторожевая Башня, 18 и ул. Крепостная, 1.

По программе капремонта 2018 года осуществляются мероприятия по устранению выявленных замечаний.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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