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ВС РФ уничтожили "Калибрами" склады с боеприпасами в Житомирской области

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Игорь Конашенков объяснил, что удары нанесены высокоточным оружием.

Вооруженные силы России уничтожили "Калибрами" крупные склады с боеприпасами в Житомирской области. Об этом во время регулярного вечернего брифинга рассказал официальный представитель отечественного министерства по обороне Игорь Конашенков. генерал-майор уточнил, что воздушный удар по целям противника выполнен высокоточными крылатыми ракетами морского базирования.

Ракетами "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за последние сутки уничтожила в общей сложности 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада с боеприпасами и 24 опорных пункта.

МО РФ: сбит Ми-8, направляющийся для эвакуации украинских командиров нацбата.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: житомирская область, игорь конашенков, калибр, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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