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МО РФ: сбит Ми-8, направляющийся для эвакуации командиров "Азова"*

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Игорь Конашенков заявил, что командиры украинского нацбата бросили своих солдат.

Российское министерство по обороне сообщило о сбитом Ми-8, направлявшемся для эвакуации командиров "Азова". Такое заявление для журналистов сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного вечернего брифинга от 28 марта. По данным специалиста, средства противовоздушной обороны и авиации сбили в воздухе два самолета противника Су-24 на территории Житомирской области, а также еще один борт Су-25 в Донецкой области. 

В течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков добавил, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем уничтожен украинский вертолет Ми-8. Воздушный борт должен был забрать командиров местного национального батальона до Мариуполя.

"Азов" - радикальное движение, деятельность на территории РФ запрещена.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: азов, донбасс, житомирская область, игорь конашенков, ми-8, минобороны, нацбаты, су-24, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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