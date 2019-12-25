МО РФ: сорванные с якоря украинские мины угрожают судоходству в Черном море

Михаил Мизинцев рассказал о существующей в регионе угрозе.

МО РФ: сорванные с якоря украинские мины угрожают гражданскому судоходству в Черном море. Об этом рассказал журналистам начальник российского национального центра по управлению обороной Михаил Мизинцев. Генерал-полковник уточнил, что ранее мины были сорваны с якоря.

Сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Представитель министерства обороны России уточнил, что только по счастливой случайности и за счет бдительности и высокого профессионализма турецких специалистов украинские мины обезврежены, а проходящие через черноморские проливы мирные суда не пострадали.

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Фото: Минобороны России

