ВСУ атаковали дом художницы Валентины Федченко в Каховке

От удара возник пожар – сгорели комнаты и часть работ.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Херсонской области. При атаке БПЛА в Каховке был уничтожен дом художницы Валентины Федченко, сообщил в Telegram-канале глава Каховского округа Павел Филипчук.

Он отметил, что огонь уничтожил комнаты, а вместе с ними и некоторые картины. Сотрудники культурного центра Каховки вывезли часть работ в безопасное место. Филипчук добавил, что администрация округа займется подготовкой грантового проекта по созданию в городе картинной галереи имени Федченко, где будут представлены уцелевшие работы.

По словам главы Каховки, в округе должно быть место, куда жители могли бы приходить и знакомиться с творчеством художницы.

Ранее мы сообщали, что девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Калужскую область.

Фото: Telegram/администрация Каховского округа