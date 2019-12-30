Утилизационный сбор на машины могут повысить через год

Об этом сообщили в Минпромтоге.

В 2021-м или в 2022-м году правительство России вновь проиндексирует утилизационный сбор на автомобили. Об этом сообщил Глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что некоторые автопроизводители предупредили власти о своем возможном уходе с российского рынка. По его словам, со своей стороны правительство попытается запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций.

Также с 1 января 2020 года на 46% планируется индексация утилизационного сбора на автомобили для новых малолитражек, чей объемом двигателя не превышает 1 литр. Для машин с объемом двигателя до 2-х литров рост сбора составит 112,4%, а свыше 3,5 - 145%.