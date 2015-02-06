Петербуржец будет отдавать по 15% от зарплаты за стрельбу из автомата Калашникова

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор Андрею Кириллову, который устроил стрельбу у рынка "Юнона". Об этом сообщила 5-го июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину осудили по статье "Хулиганство". Он устроил стрельбу из автомата Калашникова из машины "Опель" 12-го декабря 2020-го года. Суд установил, что своими действиями он хотел показать пренебрежительное отношение к некой Б. и противопоставить себя ей. Кириллов произвел не менее 5 выстрелов.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. У него есть ряд тяжелых хронических заболеваний, несовершеннолетний ребенок, сожительница ждет ребенка, а родители нуждаются в уходе.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства.

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