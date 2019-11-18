Ущерб от коррупции в РФ составил более 100 млрд рублей

В ходе расследования были установлены личности более 8 тыс. преступников.

С начала 2019 года в России зафиксировали 18,4 тыс. коррупционных преступлений. Об этом рассказал представитель МВД России Дмитрий Севастьянов.

По его словам, общий ущерб от выявленных преступлений составляет 102 млрд рублей. Из украденных средств, в казну вернулось лишь 27 млрд рублей. Так же изъято имущество и деньги на сумму 1,5 миллиарда рублей.

На данный момент расследования 15 тыс. преступлений окончены. Согласно статистике около 5,5 тыс. преступлений было совершено в крупном и особо крупном размерах, примерно 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 — в составе ОПГ.

В ходе расследования были установлены личности более 8 тыс. преступников, примерно 6,5 тыс. привлечены к уголовной ответственности.

Видео: YouTube/ Science