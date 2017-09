Умер основатель "Плейбоя" Хью Хефнер

На 92 году ушел из жизни знаменитый Хью Хефнер. Известие о его смерти появилось на официальной странице журнала в Twitter.

На официальной странице журнала Playboy в Twitter появилось печальное известие о кончине его создателя: "American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91" (Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер скончался сегодня. Ему было 91).

Playboy - мужской журнал, издающийся с 1953 года. В разные годы на страницах издания появлялись такие звезды как Мэрелин Монро, Памела Андерсен, Синди Кроуфорд, Мадонна. Русская версия журнала выходит с 1993 года.

Хью Хефнер в свои пожилые годы совершенно не собирался быть стариком. Он посещал ночные клубы, различные мероприятия, в его доме постоянно было много молодых людей. Несколько лет назад он женился на молоденькой модели, разница с которой составляла 60 лет.

Фото: Twitter/@hughhefner