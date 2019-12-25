В Петербурге умер гендиректор Городского экскурсионного бюро Леонид Суханов

Подробности церемонии прощания будут опубликованы позднее.

Скончался Леонид Суханов, возглавлявший Городское экскурсионное бюро Петербурга и входивший в рабочую комиссию по аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков при правительстве Северной столицы.

Леонид Суханов умер ночью 9 июня. Коллеги почтили память Леонида Суханова.

Мы все запомним его таким! Это невосполнимая потеря для экскурсионного сообщества Санкт-Петербурга, - сказано в заявлении пресс-службы Городского экскурсионного бюро.

Там также уточнили, что подробности церемонии прощания будут опубликованы позднее.

Ранее мы сообщили о том, что мдна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская ушла из жизни. Она обладала учёной степенью кандидата наук, работала ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и удостоилась звания заслуженного работника культуры России.

Фото: ВКонтакте / Городское Экскурсионное Бюро