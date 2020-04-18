Умер депутат, заразившийся коронавирусом

Он работал в Московской областной думе.

В возрасте 63 лет скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Известно, что политик был болен коронавирусной инфекцией.

Коллеги депутата выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. На сайте облдумы Жукова назвали энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом и настоящим профессионалом.

Жуков работал в Мособлдуме с 2001 года. Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орденами: Ивана Калиты, "Во славу законности". Знаком Преподобного Сергия Радонежского.

Фото: ВК/Игорь Сухин

Видео: Youtube/ПрессЦентр Мособлдумы