Умер депутат, заразившийся коронавирусом

В возрасте 63 лет скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Известно, что политик был болен коронавирусной инфекцией.
Коллеги депутата выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. На сайте облдумы Жукова назвали энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом и настоящим профессионалом.
Жуков работал в Мособлдуме с 2001 года. Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орденами: Ивана Калиты, "Во славу законности". Знаком Преподобного Сергия Радонежского.
Фото: ВК/Игорь Сухин
Видео: Youtube/ПрессЦентр Мособлдумы
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Вот бы этот вирус с самого низу зачерпнул-самую гущу крыс жирдяйских и супер властных. В Бога сразу бы поверил.
Путь ему дорога.