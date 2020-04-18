  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:52
235
Rybka123
Код вставки плеера

Умер депутат, заразившийся коронавирусом

0 0

Он работал в Московской областной думе.

В возрасте 63 лет скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Известно, что политик был болен коронавирусной инфекцией. 

Коллеги депутата выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. На сайте облдумы Жукова назвали энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом и настоящим профессионалом.

Жуков работал в Мособлдуме с 2001 года. Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Орденами: Ивана Калиты, "Во славу законности". Знаком Преподобного Сергия Радонежского.

Фото: ВК/Игорь Сухин
Видео: Youtube/ПрессЦентр Мособлдумы

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:08

Вот бы этот вирус с самого низу зачерпнул-самую гущу крыс жирдяйских и супер властных. В Бога сразу бы поверил.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 15:57

Путь ему дорога.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии