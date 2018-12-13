Умер чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

С 2018 года австралиец испытывал проблемы с легкими.

На 71-ом году жизни скончался австралийский гонщик трехкратный чемпион мира "Формулы-1" Ники Лауда. Об этом сообщают спортивные СМИ.

Информацию о кончине Лауды сообщили его родственники. Причины смерти гонщика не уточняются, однако с 2018 года австралиец испытывал проблемы с легкими. Летом он был прооперирован.

За свою карьеру Ники Лауда провел в "Формуле-1" 13 сезонов и трижды становился чемпионом мира. (1975, 1977 и 1984 годах). На следующий сезон после первого чемпионства гонщик попал в серьезную аварию, после которой впал в кому. Он смог вернуться в гонки и 1976 году принял участие в Гран-при Японии 1976 года. Во время заезда, он принял решение сойти с дистанции и уступить титул его главному конкуренту – ДжеймсуХанту. Об этом противостоянии в 2013 году сняли фильм "Гонка" Даниэлем Брюлем и Крисом Хемсвортом.

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