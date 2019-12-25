Умер актёр Тим Карри, сыгравший Пеннивайза в фильме "Оно"

Звезда "Оно" и "Один дома — 2" ушёл из жизни в 80 лет.

На 81-м году жизни скончался британский актёр и певец Тим Карри. Как сообщает TMZ, он умер поздно вечером во вторник в своём доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения после тяжёлого инсульта, перенесённого в 2012 году. Последние годы жизни артист передвигался в инвалидной коляске.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в английском городе Уоррингтон. Он изучал драматическое искусство в Кембриджском и Бирмингемском университетах, а с 1960-х годов начал работу в Голливуде. За свою карьеру актёр снялся более чем в 200 картинах.

Зрители запомнили его по ролям клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" (1990), управляющего отелем мистера Гектора в фильме "Один дома — 2" и доктора Фрэнк-эн-Фертера в культовом мюзикле "Шоу ужасов Рокки Хоррора". Кроме того, Карри был успешным рок-музыкантом и озвучивал персонажей анимационных фильмов и компьютерных игр.

Ранее мы сообщили о том, что хореограф Тадж умер в Петербурге после обвинений в насилии.

Фото: Pxhere