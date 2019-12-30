Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"

Он прокомментировал действия управленцев Украины.

Украинский экс-министр по транспорту назвал Гончарука "сознательным идиотом". Евгений Червоненко заявил об этом журналистам телеканала "112". Чиновник считает, что сейчас страна находится в управлении "людей без прошлого, без профессии. Он добавил, что правительство Украины возглавляет идиот без образования и ответственности.

К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день прокомментировал спикер

Ранее Гончарук попал в центр скандала с прослушкой его совещания. Голос якобы принадлежащий политику нелестно высказывался об умственных способностях президента. Глава правительства заявил, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов. После публикации Гончарук написал заявление об отставке, но лидер государства отказался ее принять. Гончарук прокомментировал это решение.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании.

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