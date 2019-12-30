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Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Сегодня, 12:08
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lesjasap

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании

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Соглашение рассчитано на десятилетний срок.

Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании. Министерство инфраструктуры подготовило документ о передаче контроля объекта на 10 лет. Речь не идет об аренде или продаже местной сети. До этого чиновники создали меморандум о взаимопонимании с оператором Deutsche Bahn. Об этом сообщили в "ТАСС". 

Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу

заявил Алексей Гончарук

Премьер-министр подтвердил эту информацию во время "Украинского завтрака" в Давосе. Он считает такое решение логическим продолжением реструктуризации "Укрзализницы". Проект начал разрабатывать в сентябре 2019 года Владимир Зеленский.

Ранее Piter.tv писал о том, что Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: deutsche bahn, железная дорога
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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