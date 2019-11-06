Украинская националистка рассказала способ победы Киева над Москвой

Большую роль в этом может сыграть Петр Порошенко.

Чтобы стать независимым от РФ, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать сотрудничать с Петром Порошенко. Так считает экс-глава добровольческого подразделения Вооруженных сил Украины "Марусины медведи" Мария Зверобой.



Она отметила, что Киеву необходимо заручиться поддержкой стран НАТО. Если Украина войдёт в союз, ей удастся отдалиться от РФ, уверена спикер. По ее мнению, успешные шаги в этом направлении делает только прошлый глава страны.

Мария Зверобой является известной противницей политики Владимира Зеленского. Ранее в сети был опубликован ролик, где она перечисляла способы его возможной смерти.



Видео: YouTube/НТА - Незалежне телевізійне агентство, Bitvazaurozay,Hooligan Official, НАШ