  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц
Сегодня, 12:38
93
lesjasap

Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц

0 0

Виктор Ляшко дал интервью представителю ЮНИСЕФ.

Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц. Об этом представителю Детского фонда ООН  в интервью сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Чиновник не стал уточнять сроки начала массовой вакцинации населения по стране в указанных масштабах. Однако он заявил, что при высоком спросе со стороны граждан число инъекций может вырасти до 10 миллионов.

Также Ляшко рассказал, что Минздрав Украины намерен отказаться от иммунизации в привычных медицинских кабинетах. Вакцинация украинцев будет проводиться в мобильных пунктах.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 на Украине начнется в течение ближайших нескольких недель. Киев получит благодаря участию в международном механизме COVAX от США 117 тысяч доз препарата. В апреле текущего года в страну также поступит китайская вакцина (пять млн доз). Однако власти Украины ранее говорили о возможности отказаться от этой поставки из-за низкой эффективности препарата.

Украина завершит кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года.

Фото и видео: Facebook/UNICEF Ukraine
 

Теги: виктор ляшко, главный санитарный врач, юнисеф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии