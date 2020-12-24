Виктор Ляшко дал интервью представителю ЮНИСЕФ.

Украина захотела прививать от коронавируса пять миллионов человек в месяц. Об этом представителю Детского фонда ООН в интервью сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Чиновник не стал уточнять сроки начала массовой вакцинации населения по стране в указанных масштабах. Однако он заявил, что при высоком спросе со стороны граждан число инъекций может вырасти до 10 миллионов.

Также Ляшко рассказал, что Минздрав Украины намерен отказаться от иммунизации в привычных медицинских кабинетах. Вакцинация украинцев будет проводиться в мобильных пунктах.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 на Украине начнется в течение ближайших нескольких недель. Киев получит благодаря участию в международном механизме COVAX от США 117 тысяч доз препарата. В апреле текущего года в страну также поступит китайская вакцина (пять млн доз). Однако власти Украины ранее говорили о возможности отказаться от этой поставки из-за низкой эффективности препарата.

Украина завершит кампанию по вакцинации от коронавируса до конца 2021 года.

Фото и видео: Facebook/UNICEF Ukraine

