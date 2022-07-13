Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью

В соцсетях появились кадры с поджогом зерновых полей вертолетом.

Украина начала поджигать поля с пшеницей на государственной границе с Херсонской областью. Соответствующее заявление в интервью для журналистов "РИА Новостей" сделал заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Эксперт пояснил, что в настоящее время киевский режим живет за счет грантов, которые выделяет ему коллективный Запад. Кирилл Стремоусов полагает, что в реальности обычные люди властей мало интересуют.

Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно….Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям. Кирилл Стремоусов, чиновник в регионе

Напомним, что прошлой ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон. По городу силы ВСУ выпустили не менее шести снарядов, но все боеголовки были сбиты при помощи противовоздушной системы обороны.

Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт