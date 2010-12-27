Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Голландец купил грабителю пиво и сигареты
Сегодня, 13:05
0
nadiputintseva
48

Голландец купил грабителю пиво и сигареты

0
 
 

На гражданина Нидерландов напал мужчина, которому очень захотелось выпить и покурить

Ночью, 4 декабря, в Санкт-Петербурге на иностранца напал неизвестный и, угрожая пистолетом, заставил молодого человека купить ему пачку сигарет и бутылку пива, сообщает "ПолитЭксперт".

Инцидент произошел на улице Заозерной около половины пятого утра. Злоумышленник с чем-то похожим на пистолет напал на 18-летнего уроженца Голландии и повел его в магазин за алкоголем и сигаретами. После совершения покупки "грабитель" скрылся.

Сумма ущерба составила 162 рубля без морального ущерба. Потерпевший рассказал, что преступнику на вид около 25 лет, внешность европейская. Полиция разыскивает нападавшего.  

Все новости района
Теги: новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5