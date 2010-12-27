Голландец купил грабителю пиво и сигареты

На гражданина Нидерландов напал мужчина, которому очень захотелось выпить и покурить

Ночью, 4 декабря, в Санкт-Петербурге на иностранца напал неизвестный и, угрожая пистолетом, заставил молодого человека купить ему пачку сигарет и бутылку пива, сообщает "ПолитЭксперт".

Инцидент произошел на улице Заозерной около половины пятого утра. Злоумышленник с чем-то похожим на пистолет напал на 18-летнего уроженца Голландии и повел его в магазин за алкоголем и сигаретами. После совершения покупки "грабитель" скрылся.

Сумма ущерба составила 162 рубля без морального ущерба. Потерпевший рассказал, что преступнику на вид около 25 лет, внешность европейская. Полиция разыскивает нападавшего.