Ученые выяснили, что сигналы от сердца и кишечника влияют на то, как человек относится к своей внешности

При этом бессознательные сигналы можно сделать осознанными.

Ученые из Университета Англия Раскин првоели исследование и пришли к выводу, что слабые сигналы, которые поступают в мозг от сердца и кишечника, закладывают чувство стыда у человека за свой внешний вид. Статья была опубликована в журнале Cortex.

Исследователи выяснили, что чем слабее эти сигналы, то больший стыд испытывает человек за свое тело. При этом отмечается, что бессознательные сигналы можно сделать осознанными. Это поможет избавиться от мыслей про неидеальное тело.

В эксперименте приняли участие британки, которыех попросили оценить свое тело по нескольким параметрам. Это привлекательность, функциональность, стыд и лишний вес. Затем ученые измерили внутренние сигналы от кишечника и сердца в мозг. Выяснилось, что слабые сигналы были связаны с высоким уровнем стыда за свое тело.

Когда мозг слабо реагирует на сигналы внутренностей, люди с большей вероятностью негативно воспринимают свой внешний вид. В такие моменты он становится более важным для формирования самооценки, - говорится в исследовании.

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