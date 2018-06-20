Учёные установили: пристрастие к курению будущего отца повышает риск развития врожденных пороков сердца ребёнка

Китайские исследователи представили ещё один аргумент в пользу отказа от вредной привычки.

Курение будущих отцов увеличивает риск развития врождённых пороков сердца у их детей, рассказали китайские учёные в European Journal of Preventive Cardiology. Сотрудники Центрального Южного университета под руководством доктора Цзяби Цинь изучили результаты 125 исследований с 1971 по 2018 год. Целью учёных было определение влияния активного или пассивного курения матери и отца на развитие ВПС у их ребёнка на основе научных работ на китайском и английском языках. Специалисты просмотрели данные 8,77 миллиона участников и наблюдали 137,6 тысячи случаев врождённого порока сердца, зарегистрированных в Азии (63 работы), Европе (22 работы), Северной Америке (38 работ) и по одной — в Океании и Южной Америке.

Проанализировав всю информацию, учёные установили: курение отцов связано с возникновением заболеваний сильнее, чем активное курение матери, но самая сильная связь обнаружилась между риском развития ВПС у детей и пассивным курением матери.

Будущим отцам стоит бросить курить. Курение отцов является существенным источником пассивного курения беременных женщин, а оно, по-видимому, еще опаснее для еще не рожденного ребенка, чем активное курение говорит Цзяби Цинь

23 марта Федеральная служба государственной статистики заявила, что в России ежедневно курят 22,5% граждан, большинство из которых находятся в возрасте от 40 до 50 лет. Антитабачная концепция, внесённая в правительство в начале марта, предусматривает постепенный вывод табачных изделий с рынка после 2050 года. С начала реализации этого проекта число курящих граждан в России сократилось на 21%