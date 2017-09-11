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У железнодорожной станции Лигово женщина попала под электричку

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В пятницу, 11 сентября на станции Лигово в Красносельском районе Петербурга электричка сбила женщину. Пострадавшая жива.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 сентября на станции Лигово в Петербурге электричка сбила женщину. Сейчас на месте работает бригада скорой помощи.

Женщина попала под электропоезд сообщением "Петербург – Гатчина".

Пострадавшая жива, ее госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.

Транспортная полиция проводит проверку по данному факту. 

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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