У железнодорожной станции Лигово женщина попала под электричку

В пятницу, 11 сентября на станции Лигово в Красносельском районе Петербурга электричка сбила женщину. Пострадавшая жива.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 сентября на станции Лигово в Петербурге электричка сбила женщину. Сейчас на месте работает бригада скорой помощи.



Женщина попала под электропоезд сообщением "Петербург – Гатчина".



Пострадавшая жива, ее госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.



Транспортная полиция проводит проверку по данному факту.