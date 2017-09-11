Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 сентября на станции Лигово в Петербурге электричка сбила женщину. Сейчас на месте работает бригада скорой помощи.
Женщина попала под электропоезд сообщением "Петербург – Гатчина".
Пострадавшая жива, ее госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи.
Транспортная полиция проводит проверку по данному факту.
Сегодня, 20:08
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У железнодорожной станции Лигово женщина попала под электричку
В пятницу, 11 сентября на станции Лигово в Красносельском районе Петербурга электричка сбила женщину. Пострадавшая жива.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 сентября на станции Лигово в Петербурге электричка сбила женщину. Сейчас на месте работает бригада скорой помощи.