У северных границ России засекли повышенную радиацию

В Норвегии предположили, что изотопы могли попасть в атмосферу с АЭС северо-запада РФ.

Специалисты по мониторингу радиационного фона из Норвегии, Финляндии и Швеции зафиксировали ревышение уровня радиоактивных веществ. Об этом 26 июня сообщили на сайте The Barents Observer.

Согласно показателям норвежских приборов в воздухе на границе с РФ обнаружили йод-131. Позднее эксперты из Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Отмечается, что выбросы не представляют угрозу для человека или окружающей среды.

В Норвегии предположили, что изотопы могли попасть в атмосферу с АЭС северо-запада России. В "Росэнергоатоме" заявили, что в июне превышение контрольных значений не фиксировали.

Видео: YouTube / CNBC Television