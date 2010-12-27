В Купчино у почтальона "подрезали" 620 тысяч

В Купчино у почтальона, разносившей пенсии жителям района, украли больше полумиллиона рублей.

Утром 4 декабря на Купчинской улице две сотрудницы "Почты России" вошли в подъезд многоэтажки для доставки пенсии на дом и пересеклись с подозрительным мужчиной в шарфе, полностью закрывающем лицо. После этого одна из почтальонов обнаружила, что на ее плече не хватает сумки с деньгами, в которой находилось 620 тысяч рублей, сообщает "Фонтанка".



Видеонаблюдением дом не оборудован.



Кроме шарфа, почтальоны запомнили синюю болоньевую куртку с капюшоном.

