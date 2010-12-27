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В Купчино у почтальона "подрезали" 620 тысяч
Сегодня, 20:44
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TretyakovaS
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В Купчино у почтальона "подрезали" 620 тысяч

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В Купчино у почтальона, разносившей пенсии жителям района, украли больше полумиллиона рублей.

Утром 4 декабря на Купчинской улице две сотрудницы "Почты России" вошли в подъезд многоэтажки для доставки пенсии на дом и пересеклись с подозрительным мужчиной в шарфе, полностью закрывающем лицо. После этого одна из почтальонов обнаружила, что на ее плече не хватает сумки с деньгами, в которой находилось 620 тысяч рублей, сообщает "Фонтанка".

Видеонаблюдением дом не оборудован.

Кроме шарфа, почтальоны запомнили синюю болоньевую куртку с капюшоном.
 

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Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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