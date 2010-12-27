У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал

У Петербургского бизнесмена из загородного дома похитили охотничий набор.

В Ленобласти воры пробрались в дом и вынесли из него несколько карабинов, ружей. Происшествие случилось в поселке Ильичево, известно, что все украденные вещи принадлежали бизнесмену из Петербурга.

Установлено, что вор попал в загородный дом в период с 16 по 19 октября. Владелец обнаружил пропажу, когда прибыл в свое жилище. На первом этаже дома было выставлено окно. Очевидно, вор вскрыл сейф и похитил все перечисленные ранее вещи. Хозяином дома уточняется, что сигнализации и видеокамер в доме не установлены.