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У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал
Сегодня, 11:04
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Shdaria
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У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал

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У Петербургского бизнесмена из загородного дома похитили охотничий набор.

В Ленобласти воры пробрались в дом и вынесли из него несколько карабинов, ружей. Происшествие случилось в поселке Ильичево, известно, что все украденные вещи принадлежали бизнесмену из Петербурга.

Установлено, что вор попал в загородный дом в период с 16 по 19 октября. Владелец обнаружил пропажу, когда прибыл в свое жилище. На первом этаже дома было выставлено окно. Очевидно, вор вскрыл сейф и похитил все перечисленные ранее вещи. Хозяином дома уточняется, что сигнализации и видеокамер в доме не установлены.

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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