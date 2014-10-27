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У Сампсониевского моста загорелся автомобиль
Сегодня, 19:50
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TretyakovaS
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У Сампсониевского моста загорелся автомобиль

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи сообщили, что недалеко от Сампсониевского моста загорелся автомобиль.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", недалеко от Сампсониевского моста перед БЦ "Петровский Форт" загорелся автомобиль "Хендай Солярис".

На место прибыли пожарные. Огонь удалось ликвидировать.

Фото: Мегаполис

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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