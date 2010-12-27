Туристы назвали самые популярные услуги в аэропорту

Эксперты OZON.travel. провели опрос, в котором выясняли какими услугами в аэропорту чаще всего пассажиры.
Наибольшей популярностью у людей пользуются кафе, автоматами со снеками или небольшими барами. Респонденты признались, что часто перекусывают перед полетом или полноценно обедают или ужинают.
На втором месте расположилась комната матери и ребенка (24%), а не третьем – станции для зарядки телефонов (21%).
Также в список востребованных услуг попали религиозные центры (13%), VIP-залы (9%) и услуга fast track (7%), позволяющая пользоваться отдельными коридорами.
Фото: открытые источники
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