Туристы назвали самые популярные услуги в аэропорту

Всего в опросе приняло участие 2 350 респондентов.

Эксперты OZON.travel. провели опрос, в котором выясняли какими услугами в аэропорту чаще всего пассажиры.

Наибольшей популярностью у людей пользуются кафе, автоматами со снеками или небольшими барами. Респонденты признались, что часто перекусывают перед полетом или полноценно обедают или ужинают.

На втором месте расположилась комната матери и ребенка (24%), а не третьем – станции для зарядки телефонов (21%).

Также в список востребованных услуг попали религиозные центры (13%), VIP-залы (9%) и услуга fast track (7%), позволяющая пользоваться отдельными коридорами.

Фото: открытые источники