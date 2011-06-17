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Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста

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Украинская армия заказала лишь один дивизион вместо трех.

Украина лишилась возможности зачистить Керченский пролив, так как в стране сорвалась программа по закупке крылатых ракет "Нептун" . Об этом в эфире "Пятого канала" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

Он отметил, что армия заказала лишь один дивизион вместо трех. По словам Турчинова, с помощью "Нептунов" усилить защиту побережья  и повысить боеспособность ее армии.

Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост
Александр Турчинов

Видео: YouTube / 5 канал 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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