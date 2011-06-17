Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста

Украинская армия заказала лишь один дивизион вместо трех.

Украина лишилась возможности зачистить Керченский пролив, так как в стране сорвалась программа по закупке крылатых ракет "Нептун" . Об этом в эфире "Пятого канала" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что армия заказала лишь один дивизион вместо трех. По словам Турчинова, с помощью "Нептунов" усилить защиту побережья и повысить боеспособность ее армии.

Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост

Александр Турчинов

Видео: YouTube / 5 канал