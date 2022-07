Концертный директор "Руки Вверх" прокомментировал отмену тура группы в Эстонии

Роберт Погосян заверил, что в ближайшее время коллектив не собирался в Прибалтику.

На днях стало известно об отмене тура российской группы "Руки вверх" в Эстонии. Решение прокомментировал концертный директор коллектива Роберт Погосян. Он отметил, что музыканты в ближайшее время не собирались посещать Прибалтику, поскольку у них осталось много неотработанных концертов в РФ. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Погосяна, за 2 года пандемии "Руки вверх" не смогли побывать в ряде отечественных городов, а последнее выступление в Эстонии прошло в 2018 году. На концерте присутствовало 8 тыс. зрителей.

Несмотря на то, что руководитель назвал запрет "печальной новостью", он подчеркнул, что группа в любом случае не готова была часто посещать зарубежную страну.

Ранее мы сообщили о том, что группа Little Big отменила российский тур WE ARE LITTLE BIG.

Фото: afisha.ru