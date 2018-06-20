Видео: на Ленинском столкнулись три легковушки

По факту происшествия проводится проверка.

Во вторник, 16 апреля, на юге Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Видео с места событий очевидцы выложили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, авария случилась на Ленинском проспекте. На участке дороги столкнулись три легковых автомобиля. На видео видно, что у синего автомобиля сильно помяты передняя и задняя часть кузова. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург