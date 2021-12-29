Вышел трейлер финального сезона сериала "Острые козырьки"

Финальные эпизоды истории семьи Шелби выйдут на экраны в начале 2022 года.

Телеканал BBC опубликовал трейлер финального шестго сезона сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мёрфи ("Бэтмен: Начало", "Завтрак на Плутоне ", "Сломленные", "28 дней спустя") в главной роли.

"Острые козыри" - это британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.

Премьера сериала запланирована на начало 2022 года.

Видео: YouTube / BBC