"Свистуны": опубликован трейлер участника конкурсной программы Канн

В российских кинотеатрах картина выйдет 23 января 2020 года.

В сети появился трейлер криминальной комедии "Свистуны", снятой румынским режиссером Корнелиу Порумбойю. На минувшем Каннском кинофестивале лента была номинирована на главый приз.

Пл сюжету картины, коррумпированный полицейский из Бухареста влюбляется в девушку, связанную с преступным миром, ради нее он готов вызволить из тюрьмы ее знакомого бизнесмена. Бандиты-заговорщики при этом общаются исключительно с помощью свиста, чтобы понимать друг друга на расстоянии — и герою приходится выучить этот язык.

Главные ролив картине сыграли Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазэр, Агусти Вильяронга, Сабин Тамбреа, Иштван Теглас и другие. В российских кинотеатрах картина выйдет 23 января 2020 года.

Видео: YouTube/Русский Репортаж