Вышел первый трейлер "Битвы" про глухого танцора

Премьера картины запланирована на 29 августа 2019.

В сети появился трейлер российского фильма "Битва" режиссера Анара Аббасова ("Амун", "Гурбан"). Премьера картины запланирована на 29 августа 2019.

Сюжет картины расскажет историю стрит дансера Антона. В результате несчастного случая молодой человек теряет слух и больше не способен танцевать. Герой учиться не слышать, а видеть музыку и принимает решение стать тренером для ребят с нарушением слуха. Антон готовит необыкновенный номер и идёт на огромный риск, соединяя в новом танце свою бывшую команду и глухих детей.

Главные роли в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко и другие.

Видео: Ютуб