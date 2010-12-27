Тратят больше, чем зарабатывают: почему выборгским энергетикам занижают тарифы и не дают модернизировать инфраструктуру

Представьте себе, что вы – владелец или руководитель предприятия районного уровня. Будь-то малый бизнес или фирма средней руки. Например, артель по сбору ягод. Или компания по вылову и переработке озерной рыбы. Предприятие работает более-менее успешно, у него даже есть перспективы на развитие. Вот только одно но - вы серьезно зависите от конкретных чиновников областного уровня. Например, бюрократов из ведомств со звучными названиями "Ленобл - ягода" или "Ленобл - рыба". Они могут наложить на вас ограничения по добыче ягод/рыбы, установить невыгодные объемы сбыта, установить цены на реализацию ниже уровня расходов на производство и превратить дело вашей жизни в настоящий ад. А главная проблема - что некто из этого ведомства очень хочет прибрать к рукам ваше дело, проект, на который вы потратили немало лет. Он прекрасно понимает, что созданная вами артель или компания уже работает как часы, вкладываться в нее не надо, а поток ягод или рыбы может реально обогатить и "Ленобл - ягоду" и ее руководство.

Как этот воображаемый бюрократ будет себя вести в такой ситуации? С высокой долей вероятности - вставлять палки в колеса! Накладывать всевозможные ограничения. Как будете себя чувствовать вы и предприятие? Вряд ли что-то будет получаться. Ни одна блокада еще не приводила к хорошим производственным показателям.

Что-то похожее происходит сейчас в коммунальной отрасли Ленинградской области. Например, представители самодостаточного предприятия "Выборгтеплоэнерго" уже не первый раз жалуются на "тарифную блокаду" со стороны ЛенРТК. При этом все в регионе знают, что ВТЭ уже давно хотят перевести в подчинение областных чиновников.

За последние несколько лет руководство Ленинградской области неоднократно намекало на свои аппетиты в отношение предприятия "Выборгтеплоэнерго". Да что там намекало – СМИ открыто обсуждают планы Александра Дрозденко на ВТЭ. Вот в ноябре 2018-го Выборгские ведомости написали о просьбе губернатора "подарить области Выборгтеплоэнерго". А в январе того же года 47news, лояльное к правительству региона СМИ, писало о уже принятом решении "организовать на базе "Выборгтеплоэнерго" подобие глобального петербургского государственного унитарного предприятия "ТЭК"".

Мотивы областных чиновников понятны – перед ними устойчиво работающее предприятие с развитой инфраструктурой и многомиллионными бюджетами. Один из сильнейших игроков на рынке коммунальных услуг Ленобласти – лакомый кусочек для многих ведомств. Обладать таким предприятием – значит улучшить средние показатели в сфере ЖКХ, обеспечить работой лояльных топ-менеджеров, присвоить себе былые и текущие заслуги ВТЭ. Ну и деньги-деньги-деньги.

Вот только есть одна проблема. "Выборгтеплоэнерго" стало одним из самых крупных и успешных предприятий региона, находясь в районном статусе. И никто в администрации Выборгского района и на самом ВТЭ переходить на областной уровень не собирается. Да и население слабо верит в перспективы укрупнения ВТЭ, аналогичный опыт с местным "Водоканалом" дал, скорее, негативные результаты (мы об этом уже писали).

Все это вылилось в конфликтную ситуацию. Планы региона обломались о тот факт, что никто в Выборге и не думал "дарить предприятие Ленинградской области". И с этого момента в отношение "Выборгтеплоэнерго" стали проводить политику, которая очень напоминает описанную выше историю с "Ленобл - рыбой" и "Ленобл - ягодой". Заниженные тарифы, невыплата межтарифной разницей, отсутствие диалога – вот лишь часть неофициальных ограничений со стороны региона.

Заниженные тарифы, минусовая инфляция

Оставим эмоции в прологе, перейдем к цифрам и фактам. Итак Выборгский район столкнулся с уникальным явлением в сфере ЖКХ – "отрицательной индексацией тарифов" на фоне растущей инфляции и цен на носители. Что произошло с "Выборгтеплоэнерго" и почему его пример является из ряда вон выходящим? Для "Выбортеплоэнерго" в октябре 2018г как для нового предприятия ( после присоединения ОАО "УК по ЖКХ" Выборгского района") был утвержден тариф в размере 3020,1 рублей за гигакалорию. Каково же было удивление выборгских теплоэнергетиков, когда на грядущий 2019 год комитет по тарифам понизил стоимость тепловой энергии на 300 рублей до 2719 рублей за гигакалорию. Удар похлеще экономических санкций США в адрес России.

Эксперты отмечают - практика, которую ввел Ленобластной комитет по тарифам по отношению к АО "Выборгтеплоэнерго", не применяется ни к одному предприятию в Ленинградской области. Сначала ведомство признало экономически обоснованным тариф в 3020 рублей за гигокалорию, а через три месяца уменьшило его на 10%.

Почему на 2019 год тариф решили изменить в меньшую сторону? Карта обслуживания у предприятия не уменьшилась и объектов меньше не стало. Более того на 2019 год планируется инфляция на уровне 4% на все виды энергоресурсов и топлива. (ранее Правительство РФ рекомендовало включить эту цифру в индексацию всех коммунальных тарифов). Но тариф, который должен включать в себя все эти показатели, опять-таки упал. Его понизили без каких-либо адекватных на то причин.

Теплоснабжение — это социальный бизнес. Органами регулирования субъекта при ежегодном установлении тарифов должна решаться противоречивая задача: тарифы на теплоэнергию не должны понижать жизненный уровень населения и одновременно, при наличии инфляции , должны покрывать все понесенные расходы. Тарифное регулирование должно быть последовательным, решения должны приниматься ответственно и на основании, действующих норм права. Только тогда можно привлечь инвестора, заинтересованного в обновлении основных фондов и техническом перевооружении, в повышении эффективности теплоснабжения. а не в получении краткосрочной прибыли. Повысить качество услуг в сфере теплоснабжения можно снизив риски целой цепочки негативных эффектов: прогрессирующего роста среднего возраста основных фондов , высокого уровня потерь теплоэнергии в тепловых сетях, высокого уровня износа тепловых сетей и риска аварий. Наличие таких объективных факторов роста расходов никак не способствует снижению затрат в теплоснабжении. Поэтому крайне важно делать все, чтобы объединять усилия Правительства Ленинградской области, администрации Выборгского района, жителей, поставщиков, подрядчиков, специалистов предприятия по поиску инвесторов, по разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение рисков и повышение эффективности теплоснабжения . Вместо того, чтобы оказывать содействие в решении вопросов, объединять усилия, предлагать мероприятия по решению проблем ЖКХ - кто-то пытается по надуманным поводам создавать конфликт. При этом СМИ в качестве экспертов приглашают специалистов Правительства Ленинградской области, и выносят на общее обсуждение их мнения, высказанные на уровне " бульварной журналистики" Специалисты должны оспаривать такое изложение своих позиций. Но ведь кому то выгодно разьединять все заинтересованные стороны. Важно общими усилиями создавать условия для обеспечения безаварийной работы всех объектов ЖКХ, для своевременного и качественного оказания услуг. Поэтому при принятии решений необходимо исследовать все факторы, влияющие на рост расходов. К примеру, ВТЭ сделали экспертизу в Федеральном бюджетном учреждении Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской федерации по спорным моментам с ЛенРТК- но никто не дал оценки этим расчетам. В ЛенРТК утверждают, что никаких документов со стороны Выборгтеплоэнерго предоставлено не было, говорят, что их не дали. Возникает резонный вопрос - куда же они тогда испарились, если при подаче заявки на тариф в 3020 все документы были?? Галина Буренина, АО "Выборгтеплоэнерго"

В декабре произошел рост цен на дизельное топливо, уголь , на 2019 год планируется дальнейших рост цен на энергоресурсы и другие элементы расходов - вообще на все пошло повышение! Но тариф, который должен включать в себя все эти показатели, опять-таки упал. Его понизили без каких-либо адекватных на то причин. Не говоря уже об инфляции в 4% (ранее Правительство РФ рекомендовало включить эту цифру в индексацию всех коммунальных тарифов). Минимальный тариф, на который ВТЭ могло претендовать в данных условиях - это 3020 умноженное на 4%. А в результате получило непредусмотренное законом и здравой логикой "отрицательное индексирование".

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов обеспокоен сложившейся ситуацией.

Ежедневно получая аналитические сводки и документы мне остается непонятной странная тенденция - почему всем аналогичным предприятиям в Ленинградской области тариф повышают, а Выборгтеплоэнерго - понижают? Ситуация, когда для предприятия установлен тариф с явным занижением экономически обоснованных расходов, существенно увеличивает риски нарушения бесперебойного обеспечения населения теплоэнергией. И это не говоря про положительный инвестиционный климат для поисков инвесторов и построение устойчивой системы работы с подрядчиками и контрагентами. Я понимаю, если бы это решение было бы следствием каких-то нерешенных вопросов. Но, разногласия между АО "Выборгтеплоэнерго" и ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" были решены, обязательства выполнены в полном объеме, все предоставленные гарантии исполнены, график соблюдается. Более того, многочисленные проверки не выявили крупных нарушений в деятельности предприятия, которое даже в самые сложные моменты в бесперебойном режиме оказывало услугу теплоснабжения населению. В нашу последнюю встречу я задал этот волнующий всех вопрос Губернатору, который, в свою очередь, обещал разобраться в спорной ситуации и сообщить нам результат. Полагаю, что после личного вмешательства Александра Юрьевича возникшее недоразумение решится. Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов

Что изменилось за три месяца, что ЛенРТК пересмотрело собственное решение? Нет, они не признали, что допустили ошибку, когда устанавливали тариф в 3020 рублей. В "Выборгтеплоэнерго" так и не дождались вразумительных объяснений этого тарифного инцидента. На предприятии считают, что столкнулись с прямым экономическим давлением в интересах областных коллег. Вот как прокомментировал позицию ЛенРТК источник, знакомый с ситуацией.

Даваемые ими экспертные оценки не подтверждаются какими-либо обосновывающими документами, хотя это обязанность ЛенРТК, и она предусмотрена теми же основами ценообразования и правилами регулирования тарифов. Вызывает сомнение показное незнание специфики работы ЛенРТК по отношению к Выборгтеплоэнерго - они курируют деятельность ВТЭ уже не первый год. Кроме того, законодательством предусмотрено, что даже если организация не предоставляет обосновывающие материалы - ЛенРТК сам обязан их готовить. В случае с ВТЭ – в ЛенРТК были предоставлены все необходимые документы, расчеты и материалы для обоснования тарифов на 2019год. При несогласии с заявленными расходами ЛенРТК сами должны были провести аудит ( экспертизу) чтобы обосновать свои решения по снижению заявленных расходов. Этого не было сделано.А если они все же снизойдут до того, чтобы это сделать - они распишутся в своей некомпетентности и вольных трактовках вопроса, то есть сядут в лужу. Когда сегодня они признают экономически обоснованным тариф в 3020, а завтра же он, свое же решение, берет и уменьшает на 10 процентов - это изначально говорит о его полной некомпетентности.

Впрочем, это происходит не в первый раз. Методология подсчетов ЛенРТК нередко вызывала вопросы у коммунальщиков, юристов и даже специалистов ФАС.Так в свое время было опубликовано признание со стороны ФАС необоснованным решения ЛенРТК в части занижения необходимой валовой выручки в сумме 63 млн рублей. В расчетах ЛенРТК отсутствует пояснения о применении в 2017г норматива потерь в тепловых сетях в размере 7.98%., а в 2018г - 7,92%. Откуда взялись эта цифры - до сих пор не знает никто. В ведомстве ссылаются на некие "средние статистические показатели". Но тут же приводят этот средне статистический показатель в размере 8%.А уж об индивидуальном анализе и аудите теплоэнергетического комплекса Выборгского района ЛенРТК, который бы и позволил установить объективный тариф для района, никто даже не заикается…

"В Выборге уверены - на протяжение 2014-2018 годов продолжалась планомерная работа ЛенРТК по сдерживанию тарифов по созданию неприемлимых условий для обеспечения эффективной работы в сфере теплоснабжения, для организации бесперебойной и безаварийной работы ВТЭ. И то, что мы видим сегодня – часть такой работы", - прокомментировал наш источник из отрасли ЖКХ Ленинградской области.

Межтарифная разница и чего ждать простым выборжанам

Стоит пояснить, что речь идет именно о тарифах для юридических лиц (коммерческих и бюджетных организаций). Обычных жителей Выборга эти торги коснуться не могут – для населения предусмотрена своя тарифная сетка и расти она может только в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах индекса предельного роста цен. Поскольку расходы на оказание услуг в сфере теплоснабжения, которые принимаются в тариф выше, чем утверждается цена для населения, то разницу должен компенсировать бюджет региона – в нашем случае Ленинградской области.

А если Ленобласть просто не хочет платить, то делаются попытки снизить экономически обоснованный тариф. Кстати, недавно ЛенРТК и областные чиновники попытались оправдаться перед жителями Выборгского района на страницах одного из региональных информационных порталов. В статье, где желание "Выборгтеплоэнерго" добиться справедливого тарифного регулирования объясняли "жаждой денег", людей откровенно пытались запутать именно в вопросе тарифов для населения.

Читателей пугали, что тарифы повысятся, и что все это связано с аппетитами ВТЭ. Хотя любой профессионал из отрасли ЖКХ знает, что это "две большие разницы". И не надо путать людей. Экономически обоснованный тариф для предприятия - это тариф для юридических лиц. К цене для населения данная ситуация не относиться. Разницу между экономически обоснованным тарифом и ценой для населения финансирует областное правительство (межтарифная разница). Получается, что такими своими действиями правительство просто не хочет возвращать эту разницу. И такое уже случалось! Неоплата межтарифной разницы в размере 541 млн рублей произошла в 2010-2011 годах. Цены были существенно ниже экономически обоснованных тарифов, а эту разницу Выборгскому району так никто и не вернул. Хотя губернатор Александр Дрозденко обещал чиновникам из Выборга решить вопрос. Если допустить, что похожая история повторится в этом году… то областные действительно нанесут мощный удар по экономике "Выборгтеплоэнерго" и повысят шансы заполучить успешное предприятие. Но это уже методы из 90-х, и в них почему-то не хочется верить: слишком жестко и жестоко.

А главное - если не вкладываться в сферу ЖКХ сегодня, уже завтра нас может ждать катастрофа. Уровень износа инженерных сетей по всей стране составляет 60%, а четверть коммуникаций полностью отслужила свой срок. Советские теплотрассы из стали рассчитаны на 7-12 лет использования. Согласно статистике МЧС России, аварийность трубопроводов каждый год возрастает вдвое, в этих условиях теряется около половины транспортируемой воды и тепла, а значит половина нашей квартплаты – это не?

Чтобы это менять - нужны адекватные тарифы.А ЛенРТК ограничивает "Выборгтеплоэнерго" в этих возможностях, буквально связывает руки.

В правительстве Ленинградской области продолжают намекать на объединение тепловых сетей всего региона в одно предприятие, подконтрольное области, однако монополизация рынка и отсутствие конкуренции еще никогда положительно не сказывалась на потребителях. И это лишний раз доказываем пример "Выборгского Водоканала", который в 2018 году стал частью областного ГУП "Леноблводоканал". Решению предшествовала ситуация как под копирку напоминающая историю с "Выборгтеплоэнерго": Водоканалу не давали повышать тариф и модернизировать инфраструктуру. В результате предприятие едва сводило концы с концами и ЛенРТК признало его банкротом.

Ситуация по тарифам находится под постоянным контролем и обсуждением, весь депутатский корпус возмущен сложившейся ситуацией. Некоторые расценивают это как метод давления на Выборгский район с целью дестабилизации социальной и экономической обстановки. Живой пример - ГУП "Леноблводоканал". Как только он стал областным- волшебным образом прекратились прокурорские проверки, специалисты ЛенРТК прекратили свои продолжительные ревизии (в бытность выборгского водоканала они могли продолжаться по две-три недели, и никаких нарушений выявлено не было). Что он сделал для Выборга со своим огромным тарифом? Вода лучше не стала, а на аварийные ситуации продолжают выезжать бригады ВТЭ. Весь негатив от некачественной работы и спорных решений областных предприятий принимает на себя местная администрация и депутатский корпус. И это несмотря на то, что большинство проблемных моментов находятся в зоне ответственности правительства Ленинградской области. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" ЛО

Как только Выборгский Водоканал стал областным, тариф струей фонтана взлетел на 60%! А ко всем неплательщикам стали применять карательные меры: отключать воду в целых домах, где работают предприятия с задолженностью. К слову, ОАО "Выборгский Водоканал" всегда искал компромиссы и шел на переговоры. Областные монополисты же отрезали сразу, без разбору, не думая о том, как отключение от водоснабжения отделения почты или продуктового магазина скажется на работе и санитарных условиях тех предприятий, которые каждый день посещают сотни и тысячи людей.

Кстати, АО "Выборгтеплоэнерго" уже совершило необходимое укрупнение с УК по ЖКХ для сохранения имущественного комплекса и обновления производственного потенциала. В предприятии полагали, что таким образом единый региональный игрок сможет найти компромисс с областными и федеральными структурами в вопросах тарифного регулирования, однако оказалось, что инициатива как всегда наказуема, но вот расплачиваться будем уже мы с вами – потребители.

P.S. В ожидании непростого года

По мнению экспертов, тарифные споры между "ЛенРТК" и "Выборгтеплоэнерго" продолжаются с начала десятилетия. Каких только поворотов в этой истории не было.

На примере того же "Леноблводоканала" профессионалам из Выборга показывали – вливайтесь в ряды "областных", и заживете по-новому! Как минимум, с гораздо более выгодными тарифами. Но предприятие без правильной подготовки и просчитанного по всем направленной по всем на правлениям стратегии развития и не думало переходить в статус регионального. Но в 2019 конфликт очевидно обострился. Историю с январским понижением тарифа уже называют беспрецедентной. А главное – стороны не торопятся садиться за стол переговоров. Ведь экспертам ВТЭ искренне хочется выслушать аргументацию коллег, откуда взялись те самые "минус 10 процентов" на фоне роста цен и инфляции. Но ЛенРТК предпочитает общаться с ними через подконтрольную прессу… Ситуация становится угрожающей. Для социальной и экономической стабильности, даже – для политической стабильности региона. Возможно, что-то изменят официальные комментарии со стороны губернатора Александра Дрозденко: во всяком случае, чиновники ЛенРТК находятся в его подчинении. Но глава региона по-загадочным обстоятельствам, предпочитает не касаться темы с переманиванием ВТЭ в сферу влияния "областников"…