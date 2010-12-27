Демократы предъявят Трампу обвинения с целью импичмента

Демократы США предъявят Дональду Трампу обвинения в в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
По ее словам президент не оставил им другого выбора. Его подозревают в злоупотреблении властью ради собственной политической выгоды. Он, якобы, склонял украинские власти начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена.
Напомним, что процедура импичмента началась 25 сентября. Проверки запустились после разговора президента США с Владимиром Зеленским. Утечки с выдержками телефонного общения попали в руки журналистов.
Видео: YouTube /
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