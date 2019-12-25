Экс-президент США подчеркнул, что решение начать военную спецоперацию на Украине стало "очень печальным для всего мира".

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен началом военной спецоперации на Украине. Он предполагал, что концентрация российских войск на украинской границе была нужна для ведения переговоров. Об этом Трамп сообщил в интервью изданию Washington Examiner.

По его словам, отправка военных на границу с Украиной была бы "жестким, но умным способом ведения переговоров". Трамп полагал, что Путин намерен "заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами".

А затем он вошел, и я думаю, что он изменился. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп подчеркнул, что решение начать военную спецоперацию на Украине стало "очень печальным для всего мира". Бывший американский лидер напомнил, что он всегда был "очень жестким" в отношениях с Путиным, но при этом хорошо ладил с ним.

Ранее официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о нежелании США начинать третью мировую войну из-за Украины.

Фото: FOX News