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Псаки заявила о нежелании США начинать третью мировую из-за Украины

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В Белом доме вновь отказали Украине в создании бесполетной зоны.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о нежелании США начинать третью мировую из-за Украины. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Власти страны по-прежнему выступают за отказ от введения бесполетной зоны над Украиной, так как это решение может сказаться на дальнейшей эскалации конфликта.

Бесполетная зона … будет требовать от нас, чтобы мы…НАТО сбивали российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки считает, что если бы США оказались на месте президента Владимира Зеленского, то также требовали бы от партнеров "сделать все возможное". Однако в текущей ситуации Джо Байдену приходится принимать решение через призму национальной безопасности страны. Вашингтон не видит разницы между полным закрытием воздушного пространства и "гуманитарно бесполетной зоной", так как оба варианта приведут к эскалации конфликта на Украине.

Псаки допустила введение новых санкций против России.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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