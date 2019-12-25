Псаки допустила введение новых санкций против России

В Белом доме рассказали о том, что страна планирует и дальше вводить ограничения в отношении РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки допустила введение новых антироссийских санкций. С такими сведениями чиновница выступила перед журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Корреспонденты хотели узнать у спикера о том, будут ли вводиться другие ограничения в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В Белом доме подчеркнули, что в качестве меры воздействия используется метод дальнейшего исключения страны из мировой экономики.

Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций...Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В США намерены препятствовать модернизации и диверсификации российской национальной экономической системы.

Псаки заявила о намерении США сохранить в тайне переговоры о поставках ПВО на Украину.

Фото и видео: Белый дом