Псаки заявила о намерении США сохранить в тайне переговоры о поставках ПВО на Украину

В Белом доме оценили просьбу Зеленского о предоставлении С-300.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила о намерении США сохранить в тайне переговоры о поставках системы противовоздушной обороны на Украину. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она уточнила прессе, что страна не будет раскрывать местоположение оружия.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США с просьбой к американским законодателям. Он призвал иностранцев обеспечить для Киева бесполетную зону на территории государства. В качестве альтернативной меры политик призвал США поставить военнослужащим комплексы С-300 и другие системы для противовоздушной обороны.

Госдеп: США работают над предоставлением Украине систем российского ПВО.

Фото и видео: Белый дом