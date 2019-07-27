На Аляске трагически погибла 24-летняя звезда "Брестской крепости"

Последние несколько лет она проживала в США.

В США погибла 24-летняя белорусская актриса Вероника Никонова. Об этом сообщила помощница режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот в Facebook.

Как стало известно, актриса вместе со своим супругом отправилась в свадебное путешествие. Молодые люди пыталась добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс. Супруги хотели пересечь реку Текланика на Аляске, однако девушку смыло сильное течение.

Никонова родилась в Минске и окончила местную театральную школу. Последние несколько лет она проживала в США. Широкому зрителю она известна ролью Анны Кижеватовой в военном фильме Александра Котта "Брестская крепость".

Фото: кадр из фильма "Брестская крепость"