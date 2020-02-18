Тормунд из "Игры престолов" сыграет чудовище во втором сезоне "Ведьмака"

Сериал "Ведьмак" снят по книгам Анджея Сапковского.

Сыгравший лидера вольного народа Тормунда в сериале "Игра престолов" актер Кристофер Хивью сыграет во втором сезоне "Ведьмака". Об этом сообщило издание Redanian Intelligence.

Актёр исполнит роль аристократа Нивеллена, превращенного в чудовище.

Сериал "Ведьмак" снят по книгам Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Когда выйдет второй сезон сериала, не известно.

Во втором сезоне "Ведьмака" появится леший из игры.

Видео: YouTube/ King FireMan, Netflix