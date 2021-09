Торговля оказала существенное влияние на появление современных сибирских собак

Ученые проанализировали геномы 20 собак, живших от 60 до 11 тыс. лет назад.

Международная группа исследователей провела исследование и выяснила, что на формирование современных пород сибирских собак оказала влияние торговля, которую вели коренные народности Сибири. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для того, чтобы это выяснить, ученые проанализировали геномы 20 собак возрастом от 60 до 11 тыс. лет. Останки четырех собак были ранее найдены в святилище Усть-Полуй на Ямале, которое относится к I тысячелетию до нашей эры. Оказалось, что примерно 7 тыс. лет сибирские собаки эволюционировали в изоляции. Однако некоторая примесь от собак с запада Евразии в геноме все же была найдена.

В геноме собак, живших в железном веке и Cредневековье, была открыта серьезная доля наследственного материала собак из Европы и степей Евразии.

Ученые отмечают, что при переходе к скотоводству людям стали необходимы так называемые пастушьи собаки. Последовавшее скрещивание и селекция привели к появлению таких пород, как самоедская.

Фото: pixabay