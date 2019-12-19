Фигуранты заключены под стражу.

Томские полицейские задержали мужчин, ограбивших парня с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 7 января на улице Вешняя. Злоумышленники догнали гражданина, который шел по тропинке. Они дважды ударили его по лицу, отобрали телефон и скрылись.

Оперативники раскрыли ограбление, арестовав двух ранее судимых мужчин. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. Телефон будет возвращен законному владельцу.

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Видео: УМВД по Томской области