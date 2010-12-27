Тим Вокс: "Вся моя работа мне "по фану"

Тёма Тимофеев (ник "Тим Вокс") - шоу-мен, диктор, ведущий вечеринок в ночных клубах. Он является официальным голосом фестиваля Трансмиссия, World of Drum n Bass, Global Gathering и др. Тимофей ведет передачи на радио "Рекорд".

- Мне рассказывали, что в Ижевском государственном университете видели твою фотографию на доске почета. Чем ты так там прославился?

- Я родился в Ижевске и до 23 лет там жил. Учился в обычной школе. Потом закончил университет по специальности реклама и связи с общественностью. Но диплом до сих пор так и не забрал. Видимо, там знают о моих нынешних успехах.

- Я читал, что в Ижевске тогда была не очень спокойная криминогенная обстановка...

- Да, я был модным парнем, ходил в штанах типа "труба", которые к низу расширяются. Ко мне все время были "предъявы" на улице со стороны местных авторитетов: мол, "что на тебе за шмот?"... Приходилось драться, ходил в синяках. Потом родители отдали в секцию карате - стало полегче.

- А как тебя угораздило пойти в шоу-бизнес? Почему ты не остался в Ижевске, не стал простым работягой?

- Меня с детства тянуло к микрофону. В 14 лет мне купили магнитофон "Иж 306" - двухкассетник, со встроенной записью. Я записывал голоса своих сестер-близняшек, ставил с ними какие-то сценки, типа мини-радио спектаклей.

Самая большая ценность была кассеты с записями. Надо мной, двумя этажами выше жила подруга моих сестер и, чтобы не подниматься по лестнице, мы передавали друг другу кассеты с этими записями по веревочке, с балкона на балкон - называли это почтограммой. Я кайфовал от всего этого.

- Мне кажется, тогда был недостаток радиоведущих. Ты мог в Ижевске хорошо устроиться на радио...

- Я пошел на прослушивание. И мне сказала главный редактор, что я никогда в жизни не смогу ничего вести на радио как ведущий и диктор. Я тогда действительно сильно картавил и пропадала буква "Т".

- Сейчас у тебя идеальное произношение. А кто тебе поставил голос?

- Я ходил к логопеду, сам много занимался. В итоге и передачи на радио стал вести, и ролики озвучивать.

- Я вроде слышал твой голос в рекламе "Газпрома", это правда - ты?

- Да, а еще ролики "Росатом", "Филипп Морис", "РЖД-логистик" и много чего еще.

- Мы сейчас сидим с тобой в кафе. Ты вот заказал банку газировки "Кока-кола" и засунул ее в карман. Зачем? Потом выпьешь?

- Я коллекционирую банки. У меня их дома много. Это такое хобби.

- Но ты ведь любишь и поесть, да? Я видел на Youtube твои шоу "Едаболы" и "Питербургер". Вообще, человек, который так много ест бургеров, должен быть очень толстым. Но ты вроде стройный. А как ты сохраняешь фигуру?

- Есть даже такая диета - бургерная: там надо несколько раз в день кушать бургеры понемногу - и реально худеешь. Но я вообще веду активный образ жизни, поэтому вес не сильно набираю. Что касается еды, то я - псих по мясу...

- Что значит - "псих по мясу"?

- Я очень люблю мясо, люблю готовить его, доставать самые лучшие дорогущие сорта, расспрашивать рецепты. Когда прихожу в ресторан - "допрашиваю" шеф-повара, требую, чтобы приготовил вкусно. Кстати, недавно мы запустили шоу "МясоЛюбка", глянь.

- Я бывал на вечеринках, которые ты ведешь в Питере. Это действительно очень весело...

- Вся работа мне "по фану". Я получаю удовольствие и от записи роликов, и от ведения шоу, и от каждого момента в жизни.

Справка

Тим Вокс родился в 1986 году. Выступал в клубах Петербурга "Небар", "Барвиха", "Санта-Барбара", а также в других странах: в Эстонии, Таиланде, Финляндии. Открывал многие события радио "Рекорд". Владеет собственной студией звукозаписи в Петербурге.

Автор: Родион Чепалов

Фото: социальные сети