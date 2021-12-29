The Telegraph удалила статью о том, что Трасс предоставила России свою ДНК

Глава МИД Британии могла сдавать ПЦР-тест в Москве.

Британская газета The Telegraph удалила статью о том, что министр по иностранным делам Элизабет Трасс предоставила России свою ДНК во время рабочего визита в Москву. В материале говорилось о том, что чиновница сдавала в российской столице ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Возникла обеспокоенность относительно возможности того, что Лиз Трасс "предоставила русским свою ДНК" с помощью теста на COVID во время своего недавнего визита в Москву. публикация в СМИ

Статья находилась на официальном сайте издания 14 часов назад. Ссылка на материал имеется в Google-поиске. При переходе по указанному адресу высвечивается сообщение о том, что указанная страница не найдена.Резервная копия веб-страницы имеется в кэше на серверах компании Google.

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Фото: YouTube / The Sun

