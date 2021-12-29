Журналист Макдональд: глава МИД Британии оделась не по погоде и рассмешила россиян

В СМИ рассказали о наряде Элизабет Трасс на Красной площади.

Ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что глава МИД Британии Элизабет Трасс оделась не по погоде в Москве, чем рассмешила россиян. Представитель СМИ опубликовал в собственном Twitter-аккаунте фотографии с чиновницей, сделанные во время ее прогулки по Красной площади. На Трасс была надета меховая шапка и шуба. При этом в столице РФ фиксировалась температура на уровне плюс двух градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс. Брайан Макдональд, журналист

На снимках рядом с министром по иностранным делам Великобритании также присутствует посол Лондона в России Дебора Броннерт. Дипломат шла по Красной площади без головного убора, в расстегнутом плаще.

Трасс перепутала Ростов и Воронеж с частью Украины.

Фото: Bryan MacDonald

