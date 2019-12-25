Телеканал "360" обновил логотип

Смена дизайна связана с переориентированием в digital-среду.

В ходе Петербургского международного экономического форума телеканал "360" представил новый логотип. Представители СМИ отмечают, что изменения коснулись не только эмблемы, но и внутренней среды телеканала.

Несколько лет назад телеканал начал осваивать digital-платформы и наращивать аудиторию в социальных сетях, что позволило медиа превратиться из регионального СМИ в кросс-медийный холдинг.

Мы прощаемся с ней [с полоской ГЦП] и добавляем в логотип орбиту - отражение трансформации "360" и ориентированности на digital. Соцсети, мессенджеры, сайт и YouTube - теперь основные наши площадки. из сообщения "360"

Отмечается, что с 2021 года корреспонденты "360" начали снимать сюжеты на смартфоны. Такой уход от ТВ-камер стал первым шагом смещения телевидения в digital-среду. В СМИ уверены, что таким образом общение со зрителями стало мобильнее, удобнее и ближе.

Также "360" расширил способы вещания и теперь работает на крупных интернет-площадках, таких как "Яндекс.Эфир", ivi.ru и Megogo. В настоящее время телеканал начал сотрудничать более чем с 40 СМИ из разных городов РФ.

Фото: телеканал "360"

