В Новой Москве тракторист спрятал тела коллег в люк

Подозреваемый по неосторожности нанес им травмы несовместимые с жизнью.

Правоохранительные органы задержали тракториста, который сбил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела в колодце в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на свои источники.

Тела двух людей - мужчины и женщины - были обнаружены 22 декабря в поселке Мосрентген. Полиция обнаружила на погибших следы насильственной смерти.

По предварительной информации они убирали проезжую часть. Их коллега на тракторе по неосторожности нанес им травмы несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления он спрятал их тела в канализационный люк.

Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.