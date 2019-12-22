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В Новой Москве тракторист спрятал тела коллег в люк

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Подозреваемый по неосторожности нанес им травмы несовместимые с жизнью.

Правоохранительные органы задержали тракториста, который сбил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела в колодце в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на свои источники. 

Тела двух людей - мужчины и женщины - были обнаружены 22 декабря в поселке Мосрентген. Полиция обнаружила на погибших следы насильственной смерти. 

По предварительной информации они убирали проезжую часть. Их коллега на тракторе по неосторожности нанес им травмы несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления он спрятал их тела в канализационный люк. 

Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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